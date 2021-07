Renan discute com Flavio Bolsonaro após este dizer que relator é investigado

O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), e o senador Flavio Bolsonaro (Patriota-RJ) voltaram a se enfrentam na comissão, durante depoimento da diretora da Precisa, Emanuela Medrades. Flavio acusou Renan de ter um “laranja” em operações, questão que seria apurada em inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF). Renan negou e rebateu citando a investigação que atinge o filho do presidente Jair Bolsonaro no caso das “rachadinhas”.

“Há um inquérito no STF com investigações que dão conta que teria havido favorecimento por parte da Precisa para Milton Lira, que seria o operador, laranja, do senhor Calheiros”, afirmou Flavio, referindo-se a uma reportagem publicada pelo site Poder 360.

Renan classificou as informações como “inverdadeiras” e afirmou que nunca teve um operador. “Nunca tive operador na mnha vida, minha vida sempre foi absolutamente transparente, quem é acusado de ter operador é o Flavio Bolsonaro. Acho que ele está se dirigindo a pessoa errada, acho que está se dirigindo a (Fabricio) Queiroz, ao Adriano da Nóbrega (miliciano). Me erra, e responde as acusações que pesam sobre você”, rebateu Renan. “Todas respondidas e nada comprovado, diferente do senhor”, respondeu Flavio.