Política OAB lança edital para vaga de Kassio no TRF1

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta segunda-feira, 3, as orientações para os associados interessados em ocupar a vaga aberta no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília, depois que Kassio Nunes Marques deixou a Corte rumo ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A cadeira é reservada a membros da advocacia e, por isso, a escolha passa pelo Conselho Federal da OAB, que vota uma lista com seis nomes para análise do TRF-1. O tribunal, por sua vez, reduz o número de candidatos pela metade. A escolha final cabe ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

As inscrições vão ser recebidas entre 26 de maio e 24 de junho. O edital completo está disponível no site da entidade. Entre os requisitos para ocupar a vaga, estão notório saber jurídico, reputação ilibada e pelo menos dez anos de atividade profissional comprovada.

Como mostrou a Coluna do Estadão, alguns nomes despontaram na corrida logo após a indicação de Kassio Nunes Marques, incluindo o do ex-presidente da seccional da OAB no Piauí, Willian Guimarães, além de Flávio Jardim, Maurício Neves e Ana Carolina de Oliveira.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região é um dos mais disputados, por ser o maior do País em jurisdição territorial, responsável por 13 Estados além da capital federal, onde é sediado.