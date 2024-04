Padilha: Governo estabeleceu um cronograma de pagamento das emendas e vai cumprir

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo estabeleceu um cronograma de pagamento das emendas e vai cumprir. A liberação das emendas impositivas, de pagamento obrigatório, foi atrasada nos primeiros meses do ano, o que gerou insatisfação no Congresso.

“Estamos cumprindo e queremos acelerar cada vez mais”, disse Padilha em entrevista à Globonews. Em ano de eleição municipal, a demora da liberação dos recursos preocupa os parlamentares, mais uma contribuição para a relação de conflito entre o governo e o Congresso.

Na visão do ministro, no entanto, a “agenda estratégica do governo dialogada com o Congresso está andando” e metade “já foi aprovada nesses dois meses”. Ele disse ainda que o empenho do pagamento será maior do que o proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).