Ucrânia: EUA e outros países estão discutindo sanções à Rússia, afirma Blinken

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta quarta-feira, 19, que os Estados Unidos estão conversando com outros países, incluindo os do G-7 e da União Europeia, sobre um possível conjunto de sanções contra a Rússia. Segundo ele, a Rússia está na iminência de atacar a Ucrânia. Blinken diz esperar que as sanções não sejam necessárias, mas, caso aconteçam, vão incluir “sérias consequências econômicas para a Rússia”.

Em entrevista coletiva ao lado do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, o secretário destacou que, se a Rússia atacar, os EUA fornecerão ainda mais apoio militar à Ucrânia. “O suporte material dos Estados Unidos ainda está sendo entregue, com mais antecipações nas próximas semanas para ajudar na defesa da Ucrânia”, destacou.

No entanto, segundo Blinken, os EUA vão se esforçar para buscar uma solução diplomática para o conflito. “Deixamos claro nossa preferência por uma discussão diplomática”, reafirmou.