Gallup: Aprovação de Biden atinge menor nível entre presidentes na série histórica, em 38,7%

A aprovação do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atingiu o menor nível entre os últimos 10 líderes que ocuparam o cargo, segundo a consultoria Gallup.

A consultoria comparou a média dos porcentuais de aprovação de Biden com dados que remontam desde 1956, quando Dwight Eisenhower era presidente. O período de análise compreendeu os 13 primeiros trimestres do primeiro mandato de cada chefe de Estado.

A média da aprovação de Biden no seu recém-completo 13º trimestre de mandato é de 38,7%, de acordo com o compilado da Gallup – a menor da série histórica.

George H. W. Bush (o pai), do Partido Republicano, ocupa o penúltimo lugar do ranking, com aprovação média no período citado de 41,8% em 1992. Depois, aparecem o democrata Barack Obama (45,9%) e o republicano Donald Trump (46,8%), na mesma base comparativa.