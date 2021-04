Putin e Fernández reforçam confiança na Sputnik V

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu homólogo argentino, Alberto Fernández, tiveram uma conversa nesta segunda-feira, 5, seguindo o anúncio de que Fernández contraiu a covid-19, mesmo após ter recebido as duas doses da vacina russa Sputnik V. Em comunicado, o Kremlin afirmou que o presidente da Argentina expressou confiança e agradeceu pelo imunizante ter evitado uma manifestação mais agressiva da doença. Ambos ressaltaram o interesse em seguir a colaboração durante a pandemia, segundo documento.

Ontem, o chefe de gabinete do governo de Fernández, Santiago Cafieiro, anunciou a chegada de mais 497.745 doses da Sputnik V ao país. Em seu Twitter, Cafieiro afirmou que a Argentina conta com mais de 7 milhões de doses para lidar com a pandemia.