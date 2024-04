Brasil e Mundo EUA anunciam novas sanções ao Irã em ação conjunta com Reino Unido e Canadá

Os EUA informaram que impuseram sanções a 16 entidades e oito indivíduos que apoiam o Ministério da Defesa do Irã e as suas Forças Armadas com desenvolvimento e aquisição de drones. Segundo o Departamento de Estado dos EUA, simultaneamente, Reino Unido e Canadá determinaram sanções contra entidades e indivíduos envolvidos na aquisição dos veículos aéreos não tripulados, além de outras atividades relacionadas ao exército

Em comunicado, o governo americano informa, ainda, que um dos alvos era a Sahara Thunder, “uma importante empresa de fachada para o financiamento ilícito do Ministério da Defesa”, que desenvolveria e venderia drones para a Rússia.

No mesmo sentido, o Alto Representante da UE, Josep Borrell, afirmou na última segunda-feira que o bloco chegou a um acordo político para expandir o regime existente de sanções aos drones do Irã, cobrindo mísseis e a sua potencial transferência para a Rússia.