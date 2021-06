Mundo Principais diferenças por acordo nuclear continuam, diz negociador do Irã

Vice-ministro das Relações Exteriores e principal negociador do Irã na questão nuclear, Seyed Abbas Araqchi afirmou neste domingo que as principais diferenças entre o país e Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha continuam. Segundo a autoridade, as delegações retornarão a seus capitais para a tomada de decisão.

Araqchi falou à imprensa estatal antes de deixar Viena, informou a agência Fars. Diplomatas de outros países envolvidos relataram avanços no diálogo.

O vice-ministro iraniano afirmou que, durante “alguns dias”, que ele não soube precisar, o diálogo será interrompido, para que os diplomatas retornem a seus capitais “não apenas para mais consultas, mas também para a tomada de decisões”.