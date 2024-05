Explosões são ouvidas na passagem de Rafah, que está sob comando de Israel

Explosões e tiros esporádicos foram ouvidos na passagem de Rafah, na Faixa de Gaza, entre a noite da terça-feira, 7, e a manhã desta quarta-feira, dia 8. A passagem, que está sob controle de Israel desde terça, permanece fechada, o que impede o ingresso de ajuda humanitária no território palestino. Na manhã desta quarta, Israel anunciou a reabertura da passagem de Kerem Shalom, que havia sido fechada no domingo, 5, após um ataque do Hamas que matou quatro soldados israelenses. Fonte: Associated Press.