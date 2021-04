Mesmo com vacinação acelerada, casos de Covid nos EUA subiram 7% na última semana

Apesar do aumento de casos, Estados Unidos viram as mortes recuarem para uma média diária na casa de 800 óbitos

Diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, Rochelle Walensky alertou nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa, para a continuidade de “tendências preocupantes” da pandemia de coronavírus no país.

Segundo ela, apesar da vacinação acelerada no país, os casos de Covid-19 subiram cerca de 7% nos últimos sete dias em relação à média da semana anterior, para uma taxa média diária de 64 mil infecções.

As hospitalizações também aumentaram, em alta de cerca de 3% na comparação entre as duas últimas semanas, mas as mortes recuaram para uma média diária na casa de 800 óbitos.

O recrudescimento da pandemia nos EUA ocorre apesar do ritmo cada vez mais acelerado da vacinação contra o vírus no país.

O coordenador da força-tarefa da Casa Branca no combate à pandemia, Andy Slavitt, informou que a média diária de doses administradas na última semana foi de 3,1 milhões, impulsionada pelas mais de 4 milhões de doses aplicadas no sábado, primeiro dia em que os EUA atingem a marca em apenas 24 horas.

Além disso, Slavitt disse que cerca de um terço dos norte-americanos e 40% dos adultos residentes no país já receberam ao menos uma dose das vacinas, enquanto 1 a cada 4 adultos receberam duas. Entre idosos, 75% foram vacinados com pelo menos uma dose, e mais de 55% foram completamente imunizados.

Com a maior parte dos grupos prioritários vacinados, incluindo os idosos, a curva de novas infecções por Covid-19 nos EUA tem passado por uma mudança demográfica, segundo Walensky. A chefe do CDC afirmou que os casos têm crescido, nacionalmente, entre jovens adultos.