Johnson & Johnson solicita autorização para uso emergencial de vacina na Índia

Para contenção de casos contra a covid-19, a Johnson & Johnson solicitou, na quinta-feira, 5, a autorização de uso de emergência de sua vacina contra a covid-19 na Índia, anunciou o India Times. As doses serão fornecidas em colaboração com a Biological E Limited (BioE).

“A Biological E será uma parte importante de nossa rede de cadeia de fornecimento global, ajudando a fornecer nossa vacina por meio de extensas colaborações e parcerias que temos com governos, autoridades de saúde e organizações como Gavi e Covax Facility”, declarou a J&J em comunicado.

A autorização é baseada em dados de eficácia e segurança do ensaio clínico de fase 3 do imunizante, que demonstrou que a vacina de dose única da empresa foi 85% eficaz na prevenção de doenças graves em todas as regiões estudadas e mostrou proteção contra hospitalização relacionada à morte por covid-19.