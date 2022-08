Mundo Joe Manchin, o democrata que decide as votações no Senado

Além do primeiro nome e do partido, o senador Joe Manchin III tem compartilhado outra coisa com o presidente Joe Biden: o poder. Desde que o Partido Democrata passou a governar com minoria apertada no Congresso, em 2021, ele virou o voto decisivo nas votações mais importantes.

Pouco conhecido até pouco tempo, ele ganhou protagonismo por representar o partido em Virgínia Ocidental, um Estado conservador, e por curiosidades, como o fato de, quando está em Washington, residir num iate de 12 metros ancorado no Rio Potomac.

EXIGÊNCIAS

A principal votação decidida por ele até agora foi a histórica lei climática aprovada no domingo passado pelo Senado e na Câmara, na sexta-feira. Os democratas prenderam a respiração por semanas vendo que ela estava por um fio diante da objeção de Manchin.

Chegaram a dar por perdida quando ele a recusou em julho, dizendo que não poderia aceitá-la do jeito que estava, enfurecendo Biden. Algumas generosas concessões permitiram a aprovação da lei e o partido respirou aliviado.

Mas o apoio do senador passou longe de ser só uma atuação partidária. Segundo o New York Times, para garantir seu voto, os democratas concordaram não apenas em apoiar um gasoduto em seu Estado, como também acelerar a aprovação de outras infraestruturas em um conjunto de concessões para o setor de combustíveis fósseis.

Manchin tem sido uma das figuras mais importantes e controvertidas no cenário da política energética e climática do governo Biden. Segundo a imprensa americana, ele é o principal destinatário das contribuições da indústria de petróleo e gás no Congresso. O senador tem laços financeiros de longa data com a indústria do carvão.

Mesmo assim, Manchin é o presidente da Comissão de Energia e Recursos Naturais do Senado, alimentando as críticas sobre brechas do Congresso que dão aos legisladores poder para regular setores nos quais têm interesses. O cientista político da Universidade Cornell, Steven Kyle, explica que as comissões são escolhidas por antiguidade, por isso Manchin, de 74 anos e no Senado desde 2010, conseguiu a posição.

“Que Manchin tenha o poder que tem é uma prova das peculiaridades que o sistema americano arcaico às vezes permite. Ele é motivado por dinheiro e poder, acho que há poucas dúvidas sobre isso”, disse Kyle ao Estadão.

O professor de ciências políticas da West Virginia University John Kilwein explica que, por cerca de um ano antes da votação, Manchin forçou Biden e os democratas no Congresso a reduzir o tamanho e o custo do projeto. A lei também prevê um imposto mínimo de 15% para todas as empresas cujos lucros ultrapassem US$ 1 bilhão, para reduzir o déficit público.

Por muito tempo, segundo Kilwein, ele conseguiu convencer os republicanos e conservadores da Virgínia Ocidental de que era um freio de bom senso aos gastos excessivos dos democratas, ainda que estivesse alienando os poucos eleitores de seu partido que restam no Estado. “Ele deve estar preocupado com a reeleição em 2024?, disse Kilwein.

CONSERVADOR

Manchin é um democrata conservador que representa um Estado que a cada eleição se torna mais republicano. O poder que ele consegue exercer, segundo cientistas políticos, é muito grande e vai além das questões ligadas à energia, mas deve cair drasticamente após as eleições de meio de mandato, em novembro. Segundo eles, dificilmente o Senado terá a mesma configuração.

Segundo a revista The New Yorker, que fez um perfil do senador, da última vez que os democratas ocuparam a Casa Branca, Manchin não era uma prioridade. Em oito anos, recebeu três ligações do presidente Barack Obama. Desta vez, Biden engajou-se em uma campanha aberta para conquistar seu apoio e, nos primeiros meses de seu governo, conversou ou se encontrou com ele pelo menos meia dúzia de vezes.

IATE

Manchin é cercado de contradições e curiosidades. Seu endereço em Washington é um iate de 12 metros – o Almost Heaven (nome que tirou da música de John Denver Take Me Home, Country Roads – canção que menciona o Estado do senador). Avaliado em US$ 250 mil, ele diz ser uma alternativa mais barata do que comprar uma casa na capital.

Ancorado no Rio Potomac, o Almost Heaven se tornou um endereço popular no Capitólio. Nele, o senador recebe políticos dos dois partidos para reuniões informais.

A defesa de Manchin pelo bipartidarismo, que volta e meia deixa a ala mais radical do Partido Democrata de cabelo em pé, é explicada em sua origem política. Em seus anos como governador da Virgínia Ocidental, reuniu grupos em conflito em questões espinhosas.

Para especialistas, o ressentimento dos habitantes do Estado com a ala liberal democrata também teve seu papel, assim como a convicção de seu pai, John Manchin Jr., um líder cívico democrata que recebeu uma importante ajuda de um congressista republicano.

Manchin é um raro democrata que conseguiu ter popularidade na Virgínia Ocidental graças à forte história sindical forjada pelos trabalhadores das minas de carvão. “Eles gostam dele na Virgínia Ocidental porque ele defende o carvão, setor que faz seu dinheiro, e vota conservadoramente na maioria das questões”, afirma Kyle.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.