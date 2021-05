Índia registra novo recorde diário de mortes por covid, com 3.780 óbitos

A Índia registrou mais um recorde no número de mortes por covid-19, com 3.780 óbitos nesta quarta-feira, 5. Também foram confirmados 382 mil casos da doença nas últimas 24 horas no país. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, desde o início da pandemia, a nação asiática totaliza 20.665.148 contaminações e 226.188 óbitos.

Na segunda-feira, 3, a Índia ultrapassou o México e se tornou o terceiro país com mais mortes por covid-19 do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, em primeiro lugar, e do Brasil, na segunda posição. Na terça-feira, 4, a nação passou dos 20 milhões de infectados, o segundo maior índice mundial.

Toda a delegação da Índia que visita Londres em agenda com o G7 esta semana foi forçada a se isolar, depois que vários deles testaram positivo para coronavírus, aponta o The Guardian. Segundo o jornal, o grupo inteiro apresentou teste negativo antes de partir para o Reino Unido, mas outros testes realizados na chegada mostraram que dois membros foram infectados.

As reuniões entre os ministros indianos e autoridades do Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos, que iriam acontecer pessoalmente, foram canceladas e ocorrerão virtualmente.

Em meio a temores da nova onda de casos na Índia, países vizinhos cancelam voos e fecham fronteiras. A nação vizinha que parece ter sido mais atingida até o momento é o Nepal, que registrou três dias consecutivos de mais de 7 mil novas infecções, incluindo casos da variante indiana e britânica, aponta o Guardian.

O Nepal compartilha fronteira – fechada por um tempo durante a primeira onda da Índia no ano passado – com cinco Estados indianos, e um grande número de nepaleses vive e trabalha na Índia. Hoje, as autoridades prorrogaram o bloqueio em Kathmandu e distritos vizinhos por mais uma semana. Segundo monitoramento da Johns Hopkins, Nepal totaliza 359.610 casos e 3.475 óbitos desde o início da pandemia.

O Quênia também relatou casos de variante indiana da covid, afirmou o Ministério da Saúde do país. O ministério declarou na semana passada que o país estava suspendendo voos de e para a Índia.