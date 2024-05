Mundo Haley ganhou 1 em 5 republicanos em primária e mostra insatisfação do partido com Trump

O fantasma da campanha presidencial de Nikki Haley está angariando um apoio significativo nas primárias estaduais do Partido Republicano, apesar de ela ter se retirado da disputa em março, pouco antes de Donald Trump ter conquistado a indicação republicana.

O apoio a Haley – mais recentemente em Indiana, onde ela obteve mais de 21% dos votos na terça-feira – sinaliza o descontentamento persistente dos eleitores do partido com o ex-presidente. Trump está acumulando vitórias nas primárias, mesmo tendo passado grande parte de seu tempo recentemente em um tribunal de Nova York, enfrentando acusações criminais estaduais envolvendo pagamentos de propina a uma atriz pornô.

Ex-governadora da Carolina do Sul e embaixadora da Organização das Nações Unidas (ONU), Hayley se qualificou para a votação em Indiana antes de encerrar sua campanha há dois meses e não apoiou publicamente a campanha de Trump.

O apoio de Haley foi maior nos condados urbanos e suburbanos de Indiana. A republicana obteve 35% dos votos no condado de Marion, em Indianápolis, e mais de um terço dos votos no condado suburbano de Hamilton. Como em outros estados, ela se saiu melhor nas áreas mais democratas do estado. Um assessor de campanha de Haley não retornou imediatamente uma mensagem pedindo comentários sobre os resultados.