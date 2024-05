Brasil e Mundo Argélia: o que se sabe sobre o homem que ficou 26 anos desaparecido e preso na casa do vizinho

No dia 12 de maio, um mistério de 26 anos foi resolvido na Argélia, quando um homem que desapareceu aos 19 anos foi encontrado a apenas 200 metros da casa de sua família. Omar Bin Omran, de 45 anos, foi sequestrado pelo seu vizinho durante a guerra civil do país e, por muito tempo, os familiares acreditavam que ele havia morrido em um conflito armado. Veja abaixo o que se sabe sobre o caso.

Quando Omar Bin Omran desapareceu?

Omran foi visto pela pela última vez em 1998, quando estava indo à escola, durante a Guerra Civil da Argélia, conflito armado entre o governo do país e grupos rebeldes islâmicos. O desaparecimento fez com que a família do jovem acreditasse que ele tinha sido morto na guerra civil.

Onde ele foi encontrado?

Omar Bin Omran foi localizado em um buraco na casa do vizinho, a cerca de 200 metros da casa de sua família na cidade de El Guedid, província de Djelfa, que fica a mais de 300 quilômetros da capital, Argel. Nas imagens de resgate, em um vídeo compartilhado no X, é possível vê-lo saindo de de um buraco coberto por fenos no chão de um curral.

Como a polícia chegou até lá?

A promotoria recebeu uma denúncia anônima afirmando que Omar Bin Omran estava na casa de seu vizinho. A família de Omran também teria avisado as autoridades depois que o irmão do suspeito sugeriu que seu irmão estava envolvido em um sequestro nas redes sociais.

Quem é o sequestrador?

As autoridades identificaram o suspeito, que era vizinho da vítima, pelas iniciais “BA”, de 61 anos. De acordo com a imprensa, o suspeito trabalhava como porteiro. Ele foi detido depois que tentou fugir.

Por que Omar não tentou fugir?

A vítima disse às autoridades que às vezes enxergava sua família do cativeiro, mas não conseguia gritar para pedir ajuda porque seu sequestrador o convenceu de que ele estava sob “um feitiço” que o impedia de fazer isso.