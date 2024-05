Governo da Ucrânia apresenta porta-voz digital feita com inteligência artificial

A Ucrânia apresentou na semana passada sua nova porta-voz digital, Victoria Shi. Modelada a partir de Rosalie Nombre, uma cantora e ex-participante da versão ucraniana do reality show The Bachelor, e gerada por inteligência artificial, a figura fará declarações oficiais em nome do Ministério das Relações Exteriores do país.

Dmytro Kuleba, Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, afirmou em nota à imprensa, que a criação de Victoria representa um “salto tecnológico” inédito no serviço diplomático mundial, e que suas declarações serão escritas e verificadas por pessoas reais, e não geradas por IA. “É apenas a parte visual que a IA nos ajuda a gerar.” Segundo Kuleba, a IA ajudará a poupar recursos e tempo.

Rosalie Nombre, a mulher que empresta sua aparência à porta-voz digital, nasceu na cidade de Donetsk, agora controlada pela Rússia, no leste da Ucrânia. Para seus seguidores nas redes sociais, ela fala sobre os estereótipos dos ucranianos mestiços e aqueles que cresceram como falantes de russo. Segundo o Ministério, Nombre cedeu sua imagem voluntariamente ao projeto.

A equipe por trás da criação de Victoria, uma ONG chamada The Game Changers, já havia trabalhado em conteúdos de realidade virtual relacionados à invasão da Rússia na Ucrânia.

Como forma de evitar a criação de vídeos falsos de Victoria Shi, suas declarações serão acompanhadas de um código QR contendo um link para uma versão em texto do conteúdo no site do Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia.

O governo ucraniano não forneceu detalhes de como a IA foi treinada e que modelos serão usados para a geração dos vídeos e áudio de Victoria.