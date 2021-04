EUA: Amazon apoia aumento de impostos para financiar pacote de infraestrutura

O fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos, afirmou nesta terça-feira, 6, que a companhia apoia um aumento do imposto corporativo nos Estados Unidos para financiar o pacote do presidente americano, Joe Biden, que prevê gastos trilionários em obras no país. “Apoiamos o foco do governo Biden em fazer investimentos ousados na infraestrutura americana”, escreveu o empresário em um comunicado.

Na semana passada, o líder da Casa Branca apresentou detalhes do projeto de lei de US$ 2 trilhões que será enviado ao Congresso. Durante um discurso em Pittsburgh, na Pensilvânia, o democrata disse que um dos objetivos do plano de infraestrutura é elevar a competitividade do país frente ao avanço econômico da China. Ele explicou que parte dos gastos será financiada por meio do aumento da carga tributária sobre as grandes empresas. A proposta do governo americano é elevar o imposto corporativo dos atuais 21% para 28%.

“Reconhecemos que esse investimento exigirá concessões de todos os lados – tanto nas especificações do que está incluído quanto na forma como é pago (apoiamos um aumento na taxa de imposto corporativo)”, ressalta Bezos no comunicado. O fundador da Amazon, que deixará o cargo de CEO no terceiro trimestre deste ano, também pede que os democratas e os republicanos trabalhem juntos para aprovar a legislação no Congresso.

A tramitação do pacote no legislativo, contudo, não deverá ser fácil, já que a proposta de Biden enfrenta resistências da oposição. Nesta segunda-feira, 5, a conselheira independente do Senado, Elizabeth MacDonough, decidiu que os democratas poderão usar um dispositivo orçamentário chamado de reconciliação para aprovar novas leis por maioria simples no Senado, onde o partido de Biden tem uma maioria apertada. No entanto, algumas medidas do plano de infraestrutura foram criticadas pela própria base aliada do governo americano no Congresso. A reconciliação já foi usada este ano para passar o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão, mas havia dúvidas se poderia ser acionada novamente.

Em discurso nesta segunda-feira, 5, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou que também está trabalhando junto ao G20 para viabilizar a implementação de um imposto corporativo mínimo global.