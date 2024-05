Mundo Trump compara governo Biden com Gestapo, a polícia política do nazismo

Donald Trump intensificou neste domingo, 5, suas acusações contra o presidente dos EUA, Joe Biden, comparando seu governo com a Gestapo, a polícia política da Alemanha nazista. Trump se queixa que Biden usa a Justiça em seu benefício. “Essas pessoas estão administrando um governo da Gestapo”, afirmou Trump, durante reunião com líderes republicanos, segundo áudio fornecido à imprensa por um doador da campanha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.