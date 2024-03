Desde o início, Lula teve uma ótima posição sobre crise na Venezuela, diz Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu o posicionamento do Brasil em relação à crise na Venezuela. Em sua avaliação, desde o início, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma “ótima posição” em relação à situação do país vizinho.

“Sobre crise na Venezuela, faço questão de citar, desde o início, o presidente Lula teve uma ótima posição”, disse, em declaração à imprensa após reunião bilateral com Lula nesta quinta-feira, 28.

De acordo com Macron, foi discutida uma iniciativa com a qual ambos concordam para que se encontre uma saída para a crise. A mesma concordância de ideias, segundo ele, ocorreu também em relação à crise no Haiti.