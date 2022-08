Mundo Coreia do Sul descarta buscar armas nucleares e deseja negociar com Pyongyang

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, afirmou nesta quarta-feira (17) que seu governo não tem planos de ter armas nucleares e, diante disso, pediu que mais diplomacia seja adotada diante das crescentes capacidades da Coreia do Norte nessa frente, após Pyongyang aparentemente ter testado dois mísseis de cruzeiro.

Os lançamentos foram detectados a partir da costa oeste norte-coreana, horas após o presidente sul-coreano pedir ao vizinho a volta da diplomacia, a fim de se buscar medidas para acabar com as armas nucleares na Península Coreana, em troca de benefícios econômicos.

As tensões podem se exacerbar, no momento em que EUA e Coreia do Sul começam o maior exercício militar conjunto em anos, na próxima semana, tendo como foco combater uma eventual ameaça norte-coreana. Para a Coreia do Norte, os exercícios são ensaios de uma invasão, que são muitas vezes respondidos com testes de mísseis e outras provocações. Fonte: Associated Press.