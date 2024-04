China nega acusações de espionagem e alega que países espalham desinformação

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Wang Wenbin declarou que a China condena veementemente a acusação de que mantém espiões em governos europeus, bem como também é contrária às alegações dos EUA de que o país asiático está alimentando a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia por meio de trocas comerciais.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, Wang respondeu que é necessário parar de espalhar desinformações sobre uma “ameaça de espionagem chinesa”, que não existe, em referência à notícia de que um assistente de um alemão candidato às eleições europeias deste ano foi preso sob suspeita de espionagem para a China.

A China coopera com os países europeus e do mundo todo sem interferir em seus assuntos internos, disse o porta-voz. “Esperamos que pessoas relevantes na Alemanha abandonem a mentalidade da Guerra Fria e parem com a manipulação política dirigida à China com os chamados riscos de espionagem”, disse.