Papa Francisco reza por vítimas de chuvas no Rio Grande do Sul

O papa Francisco rezou pela população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul durante a oração Regina Caeli deste domingo, 5. Diversos brasileiros estavam reunidos na Praça São Pedro, segundo informações do próprio Vaticano. Durante a reza, o pontífice recordou o drama vivido pela população gaúcha. Ele também se manifestou por meio das redes sociais.

“Quero assegurar a minha oração pelas populações do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve de abandonar suas casas.”

O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, também se manifestou ao Vatican News. Ele descreve a situação considerada ainda caótica.

“Temos várias vilas, bairros completamente debaixo d’água. A cidade de Eldorado do Sul praticamente toda debaixo d água. Em Canoas, tivemos, na noite anterior, que evacuar mais de 50 mil pessoas. O Exército, a Defesa Civil, o pessoal das nossas comunidades, gente de fora do Estado, enfim, é muita gente colaborando. Ainda existe muita gente em cima de telhado de casas, até mesmo árvores, esperando por socorro”, disse o arcebispo.

O Rio Grande do Sul tem 66 mortes registradas, seis óbitos em investigação e 101 desaparecidos até o momento, conforme balanço da Defesa Civil do Estado neste domingo. Mais de 300 municípios já foram afetados pelas fortes chuvas que atingem o Estado gaúcho.