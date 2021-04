Seguidores podem te fazer crescer dentro e fora das redes

Muitos seguidores nas redes sociais significa mais gente conhecendo um serviço - Foto: Frepik

Ter muitos seguidores nas redes sociais, hoje, vale mais do que puramente ter status na internet. Para muitas pessoas, marcas e empresas, ter um alto número de fãs virtuais pode significar rentabilidade financeira e conferir ao perfil grande autoridade sobre determinado assunto. Segundo a especialista em marketing digital, Ana Paula Araújo, apesar da vaidade que ainda paira sobre o número alto de seguidores, no meio digital, esse número equivale a poder.

“Todo mundo quer ter muitos seguidores, isso reflete sobre a personalidade e posicionamento nas redes, mas para as pessoas que usam os perfis como meio de trabalho, a quantidade de seguidores pode significar qualidade e confiança no serviço que é oferecido”, pontua a especialista CEO da Connect Soluções.

“Um exemplo clássico: se você é uma vendedora e tem 100 mil seguidores, ainda que seu produto não seja de boa qualidade, você vai vender mais do que a vendedora que tem apenas 2 mil seguidores, mas que tem um excelente produto”, afirma.

Entretanto, Ana Paula, que está preparando um e-book com ensinamentos para empresas e pessoas conquistarem seguidores reais nas redes, alerta que, mesmo com grande volume de fãs virtuais, a qualidade dos produtos e serviços oferecidos não pode ficar em segundo plano.

“As pessoas precisam entender que muitos seguidores significa mais gente conhecendo um serviço. Se ele tiver má qualidade, não oferecer o que as pessoas esperam, o efeito contrário pode acontecer, e ao invés de fãs, você terá uma legião de haters”, comenta.

Outro ponto que a especialista destaca é a compra de seguidores. Apesar de ser uma prática legal e comum nas redes, pagar para ter mais fãs virtuais pode ter um significado negativo. “Não é recomendável comprar seguidores, pois não são pessoas que estarão ali por apreciarem seu trabalho. São seguidores frios, sem conexão com o que você oferece. Você vai ter volume, mas sem consistência e engajamento”, afirma. “Mais importante do que conseguir é conquistar fãs, e isso se faz com trabalho e dedicação”, finaliza.