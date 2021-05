Economia País tem taxa de informalidade de 39,6% no trimestre até fevereiro, diz IBGE

O Brasil alcançou uma taxa de informalidade de 39,6% no mercado de trabalho no trimestre até fevereiro, com 34,014 milhões de trabalhadores atuando informalmente, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

Em apenas um trimestre, mais 526 mil pessoas passaram a atuar como trabalhadores informais.

A proporção de trabalhadores ocupados contribuindo para a previdência social ficou em 64,4% no trimestre até fevereiro.