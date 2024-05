Brasil e Mundo Gerdau suspende operações no RS e diz estar colaborando com doações

A Gerdau publicou uma nota em sua conta na rede social X informando que suspendeu suas atividades no estado do Rio Grande do Sul devido ao desastre natural causado pelas fortes chuvas na região, dizendo que ao longo de sua história, sempre esteve apoiando o desenvolvimento do estado, “berço de nossa empresa”.

“Neste momento delicado, temos mobilizado esforços para priorizar a proteção e segurança das pessoas. Por isso, paralisamos nossas operações no Estado até que possamos retomar com segurança. Também estamos oferecendo apoio a todos os colaboradores que necessitem”, afirma.

A nota destaca ainda que a Gerdau tem realizado doações de itens para as comunidades próximas, como cestas básicas, kits de higiene e outros artigos. “Também estamos mobilizando helicópteros para apoiar na logística destas regiões”, diz.