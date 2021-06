Economia Com impacto maior da gasolina, gastos com Transportes sobem 1,15% no IPCA

Os gastos das famílias com transportes passaram de um recuo de 0,08% em abril para uma elevação de 1,15% em maio, um impacto de 0,24 ponto porcentual sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A gasolina subiu 2,87%, o equivalente a um impacto de 0,17 ponto porcentual em maio.

No ano, a gasolina já está 24,70% mais cara. Em 12 meses, o combustível acumula um aumento de 45,80%.

No mês de maio, também houve elevação nos preços do gás veicular (23,75%), etanol (12,92%) e óleo diesel (4,61%).

Ainda em Transportes, ficaram mais caros os automóveis novos (1,15%), automóveis usados (0,88%), pneu (2,30%) e conserto de automóvel (1,19%).

Houve reajustes ainda nas passagens de metrô (2,86%), devido à alta no Rio de Janeiro, e nos ônibus urbanos (0,30%), com aumento em Salvador.

Já as passagens aéreas caíram 28,33%, com impacto negativo de 0,12 ponto porcentual no IPCA do mês.