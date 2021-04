TRF-1 derruba liminar que determinava volta de restrições no DF a partir de 01/04

A corregedora regional do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) em regime de plantão, desembargadora Ângela Catão, derrubou a liminar que determinava a volta da suspensão de atividades não essenciais no Distrito Federal a partir de amanhã, 1º.

A decisão atendeu pedido do governo do DF, que, na última segunda-feira, 29, havia revogado as restrições que vinham sendo chamadas de “lockdown”. Um dia depois, a juíza Kátia Balbino, da 3ª Vara da Seção Judiciária do DF, concedera liminar a pedido da Defensoria Pública da União (DPU) obrigando à retomada das medidas.