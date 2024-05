Brasil e Mundo Prefeito no Rio Grande do Sul pede ajuda para resgatar 15 soterrados: ‘Destruiu o município’

Prefeito de Roca Sales, no interior do Rio Grande do Sul, Amilton Fontana (MDB) disse na noite de sexta-feira, 3, que cerca de 15 pessoas estão soterradas na cidade uma das mais afetadas pelas chuvas. O município, de cerca de 11,5 mil habitantes, enfrenta dificuldades de comunicação, acesso a serviços básicos e falta de equipamentos de socorro para atender as vítimas.

O Estado enfrenta seu pior desastre climático, com 39 mortos e 68 desaparecidos. Diversas áreas ficaram ilhadas, com dificuldade de acesso terrestre e até de resgate por aeronave. O rompimento de barragens – como uma estrutura perto de Bento Gonçalves – também ameaça municípios em várias regiões gaúchas.

“Essa informação foi repassada por vizinhos. Tem pessoas em Três Pinheiros, no Pinheirinho, na Serrinha, que estão soterradas e a gente precisa fazer o resgate”, ressaltou Fontana, em publicação da prefeitura no Instagram.

Fontana diz ter conseguido enviar o áudio após se deslocar de barco até a cidade de Encantado e acessar um ponto de internet.

“Roca Sales vive um caos. Roca Sales foi praticamente destruída novamente. Acho que, das cheias, foi a que mais destruiu o município. A gente não consegue ir a lugar nenhum. Temos de ir de barco. A situação é bem complicada, bem difícil”, disse.

O gestor reforçou ainda a necessidade de apoio aéreo para busca de desaparecidos nas áreas rurais, água e alimentos para as pessoas atingidas pela cheia.

O município enfrenta consequências severas da inundação do Rio Taquari, que resultou na destruição de residências, estabelecimentos comerciais e vias de acesso. Ao longo da semana, a sede do gabinete de crise foi atingida pelas águas. Conforme o prefeito, outro gabinete de crise será criado.