Governador João Doria é vacinado contra a Covid-19 em São Paulo

Tucano foi vacinado com a CoronaVac pela enfermeira Mônica Calazans, primeira pessoa imunizada no Brasil

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), foi vacinado com a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus (Covid-19) nesta sexta-feira (7), na capital paulista.

Doria recebeu nesta sexta a primeira dose da CoronaVac – Foto: Governo do Estado de São Paulo

As 63 anos, o tucano foi vacinado com a CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, e quem aplicou a dose foi a enfermeira Mônica Calazans, a primeira pessoa imunizada contra o coronavírus no Brasil. A primeira-dama Bia Doria também foi vacinada.

O governador mais uma vez enalteceu a qualidade da CoronaVac, dizendo que esta é a vacina que todos querem tomar, ironizando declarações do presidente Jair Bolsonaro e de outros membros do governo federal, que criticaram diversas vezes o imunizante de origem chinesa.