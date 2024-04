Acidente entre ônibus e carro deixa três mortos na zona leste de São Paulo

Um acidente envolvendo um ônibus e um carro na madrugada desta sexta-feira, 26, deixou três pessoas mortas e outras gravemente feridas em ocorrência registrada em Guaianases, zona leste da cidade de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu pouco depois das 5 horas. “Várias vítimas no local, sendo constatados três óbitos”, disse a corporação.

Segundo a corporação, uma vítima do sexo masculino, de aproximadamente 20 anos, foi encontrada em estado grave e inconsciente com trauma abdominal e fêmur e encaminhada ao Hospital Santa Marcelina.

Outra vítima do sexo feminino também em estado grave foi levada ao mesmo hospital com traumatismo craniano.

A São Paulo Transporte (SPTrans) acrescenta que a ocorrência na Rua Saturnino Pereira, no sentido do bairro, envolveu um ônibus da Transunião de prefixo 3 6526, que operava pela Linha 3064/10 Cid. Tiradentes – CPTM Guaianases e foi atingido por outro veículo no sentido contrário. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Em razão da ocorrência, dez linhas de ônibus foram desviadas por vias do entorno até as 7 horas:

– 342N/10 Cohab Presidente Juscelino Kubitscheck – E.T. Itaquera;

– 407L/10 Barro Branco – Metrô Guilhermina/Esperança;

– 407P/10 Term. Cid. Tiradentes – Metrô Tatuapé;

– 3025/10 Jardim Wilma Flor – CPTM Guaianases;

– 3026/10 Vila Iolanda II – CPTM Guaianases;

– 3033/10 Guaianases – São Mateus;

– 3063/10 Guaianases – Term. São Mateus;

– 3063/41 Guaianases – Term. São Mateus;

– 3064/10 Cid. Tiradentes – CPTM Guaianases;

– 4035/10 Guaianases – Metrô Itaquera.