Doria anuncia retomada do programa Merenda em Casa a partir de abril

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (31) que vai retomar em abril o pagamento do programa Merenda em Casa. O benefício é de R$ 55 por mês e vai atender 920 mil alunos da rede estadual de ensino registrados no Cadastro Único de programas sociais.

O valor será disponibilizado a partir do dia 7, por meio do PicPay. Os estudantes receberão esse auxílio enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas. Ao todo, haverá um investimento de R$ 56,5 milhões ao mês, com recursos próprios do Estado.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Paralelamente, as refeições que estão sendo servidas nas escolas estaduais nesse período também continuam disponíveis para os alunos contemplados no Merenda em Casa.

“Em meio a esta terrível pandemia, o papel social e acolhedor das nossas escolas é cada vez mais importante. Esse benefício, aliado à continuidade da merenda servida na escola a esses 920 mil alunos que mais precisam, é um apoio importante no combate à fome nesta crise”, disse o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As crianças e adolescentes beneficiados pelo Merenda em Casa são aqueles de famílias que possuem renda familiar per capita de até R$ 178 mensais.

Em 2020, o governo pagou nove parcelas do auxílio a 720 mil alunos, até dezembro. Neste ano, houve um acréscimo de 200 mil contemplados.

Como receber

Para receber o dinheiro, a pessoa precisa baixar o aplicativo PicPay em seu smarphone e criar uma conta. O usuário deve informar nome, CPF, data de nascimento e, depois, validar sua identidade.

Cerveja é quem manda no Papo Fermentado. Confira no blog

Na sequência, receberá notificações no aplicativo com pedidos para que encaminhe uma selfie e uma foto do RG ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Após a confirmação do envio, o benefício é creditado na conta PicPay do beneficiário.

Não há necessidade de ter conta bancária ou cartão de crédito. A pessoa consegue sacar o dinheiro em um caixa eletrônico da rede 24Horas e transferir o valor para outras contas, sem taxa adicional.