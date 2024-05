Brasil e Mundo Chuvas no Rio Grande do Sul deixam 157.108 pontos sem energia elétrica

O governo do Rio Grande do Sul retomou na última terça-feira a divulgação do monitoramento dos serviços de infraestrutura no Estado, após as fortes chuvas que começaram na segunda-feira. De acordo com o boletim deste domingo, a CEEE Equatorial informou que há 157.108 pontos sem energia elétrica, sendo 8,73% do total de clientes.

Na RGE Sul são 264 mil pontos sem energia elétrica, ou 8,51% do total de clientes. Na Corsan são 839.024 pontos clientes sem serviços de abastecimento de água, cerca de 27% do total de clientes. Sobre a telefonia, a TIM informou 46 municípios sem serviços de telefonia e internet, enquanto a Vivo informou 45 municípios e a Claro 24 municípios.

Escolas estaduais

O boletim diz ainda que a orientação para a Rede Estadual em relação ao retorno das aulas será divulgada hoje de tarde após reunião com todas as Coordenadorias Regionais de Educação do Estado.

Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros): 664 escolas; 224 municípios; 27 coordenadorias Regionais de Educação; 218.727 estudantes impactados; 250 escolas danificadas; e 36 escolas servindo de abrigo.

Rodovias

As chuvas que atingem o estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Neste domingo (5/5), são 113 trechos em 61 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes, conforme atualização das 9h.

As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

O boletim finaliza dizendo que a “Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e