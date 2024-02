Conheça 10 estratégias para crescer profissionalmente em 2024

Crescer profissionalmente é muito mais do mudar de cargos. É um desenvolvimento que tem relação com uma postura proativa sobre os objetivos de vida e carreira.

Nesse contexto e levando em consideração um cenário dinâmico e em constante transformação, a busca por crescimento profissional exige não apenas habilidades técnicas, mas também uma mentalidade estratégica e adaptável.

Para o consultor de carreira da ESIC Internacional, Alexandre Weiler, antes de qualquer movimentação é importante que os profissionais façam um balanço de carreira, buscando identificar pontos já conquistados e pontos ainda a desenvolver.

“O balanço de carreira é mais do que uma análise retrospectiva, é um exercício de autoconhecimento e uma oportunidade para avaliar não apenas as realizações, mas também as lições aprendidas ao longo do caminho. É como olhar para um mapa e entender as estradas que percorremos, num processo que permite identificar padrões comportamentais, pontos fortes e áreas de melhoria”, conta.

Confira 10 estratégias para crescer profissionalmente em 2024