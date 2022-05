Cotidiano Casal de turistas ucranianos é vítima de assalto no Aterro do Flamengo

Um casal de turistas ucranianos foi vítima de um assalto na noite da última quinta-feira (12), no Aterro do Flamengo, que liga o centro à zona sul do Rio de Janeiro. Uma das vítimas foi ferida por golpes de faca e levada para receber atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento de Copacabana.

Segundo a Polícia Militar, o casal foi socorrido por agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur). As equipes fizeram buscas pelo criminoso, mas não há informação sobre detidos. A PM informa que intensificou o policiamento na região.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), que investiga as circunstâncias do roubo. As vítimas já prestaram depoimento, e agentes levantam informações que possam identificar o assaltante.