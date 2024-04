Caminhão bate e carga de madeira despenca de viaduto sobre a marginal Tietê

Trafegando pela Marginal Tietê na noite do domingo, 28, um motorista registrou um acidente envolvendo um caminhão carregado de madeira. As imagens, divulgadas nas redes sociais, mostram o momento em que o caminhão bate sobre a mureta do viaduto que dá acesso à Rodovia Anhanguera derrubando carga sobre a pista da marginal.

Pelo menos dois veículos que passavam pelo local no momento do acidente foram atingidos pelas placas de madeira que estavam no caminhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, a carga estava sendo transportada de Santa Catarina para Minas Gerais por uma motorista que perdeu o controle do veículo antes da batida.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h55 e não deixou vítimas. A motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi socorrida pela equipe da Autoban, concessionária responsável pela administração do local, a um hospital da região.

Com o acidente, houve interdição da alça de acesso da Via Anhanguera para a Marginal Tietê – sentido Dutra, durante a madrugada. O acesso foi liberado às 05h50min. De acordo com a Autoban, não houve congestionamento na rodovia em função do ocorrido.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o veículo tombado foi retirado da rodovia com auxílio de um guincho da concessionária. Já as chapas de madeira foram inicialmente alocadas nos canteiros e retiradas do local.