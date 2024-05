‘Idêntico ao pai’: Conheça o filho brasileiro de Mick Jagger, dos Rolling Stones, e Luciana Gimenez

Lucas Jagger, filho de Mick Jagger e Luciana Gimenez, foi celebrado pelos pais na última semana. Ele completou 25 anos de idade no sábado, 18, e se formou na Universidade de Nova York no curso de artes literárias na quarta-feira, 15.

Para celebrar mais um ciclo de vida do filho, a apresentadora se declarou no Instagram. “Eu tenho tanto orgulho de ter sido sua mãe. Hoje é o primeiro dia de uma nova época para você, um menino formado, um menino que vai ter todos os sonhos realizados […] O Lucas é aquela pessoa que nunca soltou um palavrão, até fazer 21 anos, aí virou essa boca suja”, brincou.

“Boca suja”, respondeu o homenageado, para descontrair. Na legenda, Luciana não poupou elogios ao primogênito. “Tenho muito orgulho da pessoa que você é, eu tenho muito orgulho da pessoa que você será”.

Os pais de Lucas, Mick e Luciana, posaram juntos na cerimônia de formatura, orgulhosos pela conquista. Internautas compararam o homem com Mick Jagger. “Idêntico ao pai. Está um homem lindo”, comentou um.

Apesar de ter se formado em artes literárias, ele jamais escondeu suas raízes. Em seu Instagram , o jovem já mostrou sua admiração pelo pai, compartilhando fotos com mercadorias dos Rolling Stones, em shows da banda e até posando na frente do jato do vocalista.

Ele também já postou um vídeo com uma jaqueta com brilhos azuis e verdes enquanto mostrava alguns passos de dança.