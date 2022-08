Cotidiano Brasil tem 83,99% da população total vacinada com ao menos uma dose contra covid

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 17, a 180.427.570, o equivalente a 83,99% da população total. Quase 21 mil brasileiros receberam a primeira aplicação do imunizantes nas últimas 24 horas.

Do total, 169,7 milhões completaram o esquema vacinal primário (duas doses ou vacina da Janssen), o que representa 79% da população total.

Nesta quarta, o País registrou 34,7 mil novas pessoas com a segunda dose e outras 8,8 mil com a vacina de aplicação única.

A dose de reforço foi aplicada em 101.390.639 pessoas. A porcentagem de brasileiros com o reforço chegou a 47,2% da população total.

Até o momento, 26,6 milhões de pessoas receberam o reforço extra da quarta dose.

Considerando todas as notificações, o Brasil administrou 364 mil doses contra a covid hoje.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em balanço divulgado às 20h