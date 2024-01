JB Vidros e Esquadrias: qualidade diferenciada em imóveis de alto padrão

Indispensáveis na construção civil e com grande efeito estético na arquitetura e no design, esquadrias de alumínio e vidros são produzidos com o mais elevado nível de qualidade pela JB Vidros e Esquadrias. Especializada em obras de alto padrão residenciais e empresariais, a empresa é referência no mercado em que atua.

Fundada em 1994, a JB Vidros e Esquadrias é conhecida pela qualidade do trabalho que executa – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Além de caixilhos sob encomenda para esquadrias em alumínio e vidros laminados que embelezam imóveis luxuosos em condomínios da região, a empresa fabrica e instala portas com medidas diferenciadas, box para banheiro, corrimão e guarda corpo, espelhos e vidros em geral – inclusive com formatos curvos. E quem busca acabamentos diferentes e com durabilidade tem mais do que as cores branca, preta e tons de alumínio à disposição. A empresa entrega estruturas em alumínio nas cores desejadas e oferece efeitos, como o amadeirado, que até mesmo no toque se assemelha à madeira.

A mesma qualidade presente na fabricação das peças se destaca no acabamento final das instalações. Para garantir a satisfação de seus clientes, a JB ainda realiza manutenções durante os doze meses seguintes à prestação de serviços. Um dos pilares fundamentais da empresa é a família, o que também explica o atendimento atencioso. Fundada em 1994 por Uiris Gomer Sanches Evalde e Elizabete Bernardes Sanches Evalde, a JB vem crescendo desde então, envolvendo também os filhos do casal, Ayslan e Micael, mais os excelentes profissionais que se empenham pela qualidade que já é marca registrada da empresa.

Especializada em obras de alto padrão residenciais e empresariais, a empresa é referência no mercado em que atua – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

JB Vidros e Esquadrias

Endereço: Rua Sucesso, 32, Jardim Boer – Americana

Rua Sucesso, 32, Jardim Boer – Americana Site: jbvidrosesquadrias.com.br

WhatsApp: (19) 99747-4033 / (19) 3465-3332

Facebook: VidracariaJardimBrasil

Instagram: jbvidros_esquadrias

