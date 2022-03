Fita led decora e traz conforto em qualquer ambiente

Presente em todos os tipos de ambientes e móveis, a fita LED está inclusa na lista de artigos muito utilizados em projetos de design. Com diversas potências, ela pode ser usada tanto para uma iluminação decorativa quanto para facilitar o dia a dia dentro de uma casa.

Já é de conhecimento comum que as lâmpadas LED têm suas vantagens. Ao contrário da lâmpadas convencionais, elas consomem menos energia, têm a durabilidade estendida e não superaquecem. A fita LED segue o mesmo princípio e tem os mesmos benefícios.

A fita LED pode ser utilizada para iluminação decorativa ou para facilitar trabalhos dentro de casa, como em armários de cozinha – Foto: Adobe Stock

Embora esteja disponível nas cores amarela, branca e RGB (red, green e blue) – a famosa colorida – a preferida é a primeira opção. “90% das vendas são das amarelas”, conta o vendedor da House Luz, Luiz Paulo Gargantini.

Ele explica que a escolha da cor da fita depende da funcionalidade que a pessoa busca para o ambiente. “A branca, por exemplo, é muito utilizada em ambientes para trabalho. Agora, para deixar o espaço mais aconchegante, a opção acaba sendo a amarela”.

As luzes brancas costumam ser escolhidas também para colocar na parte de baixo de armários aéreos de cozinha, facilitando os trabalhos na bancada. A amarela está presente em banheiros, salas, quartos e home theater.

Nos ambientes, a dica é pensar na instalação e em pontos de energia ainda no projeto da obra. Nos móveis, as fitas são mais fáceis de adaptar, mas também é possível prever sua instalação ainda no projeto do planejado.

Dicas do profissional

É possível automatizar as fitas LED?

Sim. O que dimeriza é o driver da fita. Então você tem que colocar um driver dimerizado.

O que elas proporcionam no ambiente?

Conforto e funcionalidade. Se quiser assistir um filme, por exemplo, você pode ligar só a fita de LED da sanca. Não vai atrapalhar sua visão da televisão, vai ficar confortável e você não vai ficar totalmente no escuro.

Em quais ambientes e móveis podemos colocar a fita LED?

Ela costuma ser colocada em armários de banheiro e cozinha para iluminar a área de trabalho, na cabeceira da cama e atrás do painel de TV. Ela também é bastante utilizada em sancas de gesso.

Fonte: Luiz Paulo Gargantini, da House Luz