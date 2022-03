Arquitetura atual e decoração afetiva

Construída em um condomínio no Parque Residencial Nardini, em Americana, a casa de Márcia e Celso Lahr mescla o que há de mais atual na arquitetura com peças de valor sentimental, trazidas do exterior ou que representam heranças de família. Os projetos arquitetônico e de design de interiores são assinados pelos arquitetos André Americano e Elaine Massuco.

Rasgos dão fluidez à parede da garagem, e a fachada se completa com o paisagismo contendo espécies que se repetem no jardim. O porte-cochère – comum em entradas de hotéis – foi um pedido dos proprietários, para passagem ou estacionamento de veículos – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

“Gostamos da arquitetura contemporânea, mas fazemos questão de guardar e usar muitos objetos afetivos e peças étnicas em nossa casa”, resume o filho adulto do casal, Matheus Lahr, que vive em Londres, mas passa temporadas visitando os pais. Em função do trabalho de Celso, o trio viveu no exterior por mais ou menos 20 anos, voltando à Americana apenas em férias.

Neste período, colecionaram vivências em países como Venezuela, Chile, Peru e África do Sul, onde garimparam pouco a pouco diversos tipos de objetos de decoração. Muitos deles precisaram ser guardados por longos anos, até que pudessem ser colocados na residência da família.

Com 487 metros quadrados, a residência tem fachada com linhas retas. Do lado direito, o vidro espelhado evidencia o pé direito duplo, e garante a privacidade dos moradores no segundo piso.

O mobiliário do living e hall de entrada tem tons claros, médios e escuros da cor fendi. Outro destaque neste ambiente é o painel de madeira com frisos – que oculta um lavabo.

A residência possui poço para elevador, pronto para a hipótese de instalação do equipamento. O espaço mais querido na residência é composto por cozinha gourmet, sala de jantar e área de TV integrados, onde o casal passa a maior parte do tempo.

Na cozinha, a bancada em quartzito feita pela Marmoraria Oriente recebeu uma mesa de madeira acoplada com dez lugares, perfeita para refeições rápidas ou informais. A mesma pedra se repete na escada.

Na marcenaria da cozinha – da Bontempo, assim como todo o mobiliário planejado da casa – destaca-se o uso do tom amadeirado em conjunto com o branco.

Para que a cozinha gourmet fique sempre impecável, o casal importou da África do Sul a ideia de reunir cozinha de serviço e lavanderia. O cômodo possui máquinas de lavar louça e roupas, além de uma cuba dupla para as louças e utensílios.

Situações mais formais são celebradas na sala de jantar, que harmoniza com a cozinha gourmet através do design das cadeiras e das cores.

Já na área de TV, quatro poltronas em couro marrom compõem um espaço que também serve para a socialização. Ao lado da sala de jantar, escondida por um painel amadeirado com frisos, fica a suíte do casal. O primeiro cômodo atrás da porta é o closet . A partir dele é possível acessar o banheiro do casal, onde cada um tem um espaço privado, se encontrando no banho, através do box central.

No quarto, o charme ficou por conta dos painéis laterais. A cabeceira estofada ganha continuidade no gesso vazado e iluminado no teto, que segue se transformando em painel para a TV.

O quarto tem vista total para a piscina quando portas e persianas motorizadas são abertas. A piscina é composta por spa, prainha e área mais profunda.

A ala íntima, visível do living, possui nichos que foram projetados especialmente para abrigar a coleção de peças trazidas de viagens pela proprietária. A continuação deste espaço é um bar. O espaço ganha um tom rústico a partir do barril que serve de apoio para bebidas e da mesa de centro feita a partir de um tronco de árvore.

Para proporcionar ainda mais relaxamento, a sala de cinema logo ao lado ganhou estofados confortáveis e tapete em tons neutros. A porta de correr garante integração entre os ambientes ou privacidade a quem assiste TV.

O piso superior também abriga a suíte do filho do casal. A cabeceira estofada, em continuidade com o gesso e o painel de TV são destaque no dormitório – recurso utilizado também na suíte máster. O piso superior possui ainda uma terceira suíte, planejada para abrigar hóspedes.