Estamos completando 25 anos de AZ Arquitetura e sinto um orgulho enorme pelo reconhecimento dos clientes e parceiros, sabendo que conseguimos deixar a nossa identidade na vida das pessoas. A leitura que temos de cada cliente é o que faz nosso trabalho ser tão especial. Além do sonho já idealizado, entender o estilo de vida faz com que eu consiga trazer diversas nuances de design e estilo. Isso vale tanto para os projetos residenciais quanto para comerciais e corporativos. Apostamos sempre em um trabalho eclético, trazendo referências diversas e fazendo disso a nossa marca. E a prioridade sempre será a satisfação dos clientes e projetos que superem as expectativas. Obrigado a todos que fazem parte desses 25 anos de história”.

André Zazeri