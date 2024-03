Regras básicas para planejar uma mudança de país

Um levantamento do Ministério das Relações Exteriores mostrou que 4,59 milhões de brasileiros moravam no exterior em 2022. A tendência é que o número siga crescendo e a decisão de viver em um novo país é repleta de oportunidades e desafios. Para muitos, isso representa a realização de um sonho mas, sem o devido planejamento, essa experiência pode se tornar um pesadelo.

Por isso, Leônia Pinheiro, sócia diretora da CV Assessoria Internacional, empresa especializada em assessoria em imigração, nacionalidade e negócios internacionais, compartilha algumas dicas que garantem uma jornada migratória bem-sucedida. “Morar no exterior é uma oportunidade única, mas requer um planejamento sólido. Cada detalhe, desde a documentação até a integração cultural, desempenha um papel fundamental nessa jornada. Na CV Assessoria Internacional, estamos comprometidos em auxiliar nossos clientes em todas as etapas do processo, tornando a transição para o exterior mais leve e acertada”, explica.

O primeiro passo antes de embarcar é estar certificado de que todos os documentos essenciais, como diplomas, certidões e contratos, estejam devidamente apostilados em conformidade com as normas do Apostilamento de Haia. Isso é crucial para garantir que sejam reconhecidos e aceitos para os processos burocráticos do novo país.

Além disso, é necessário um planejamento financeiro para imprevistos, custos de mudança e estabelecimento no exterior. Alguns lugares, como Espanha, podem exigir uma comprovação de renda em conta para que seu visto seja aceito, por exemplo. Ter uma reserva financeira considerável garante a segurança nos primeiros meses após a chegada, proporcionando tranquilidade enquanto a pessoa se adapta à nova realidade.

Antes de solicitar um visto, compreender as diferentes categorias disponíveis e escolher aquele que melhor se adequa aos objetivos no país de destino é fundamental. “Cada lugar possui regras específicas e critérios para cada tipo de permissão. Por isso, é fundamental alinhar sua escolha com seu plano de imigração”, acrescenta Leônia.

Ela ressalta ainda a importância de investigar e compreender sistemas como de saúde, educação e previdência social do país escolhido. É preciso saber como acessar esses serviços e quais são os requisitos para se beneficiar deles, para que não haja surpresas. Da mesma maneira, conhecer as obrigações fiscais em relação ao país de origem e o novo lugar evita problemas legais para o imigrante.

Aprender sobre a cultura e o idioma do país de destino são também aspectos essenciais para uma boa adaptação. Familiarizar-se com os costumes locais e dominar a língua certamente facilitará o processo, tornando a experiência mais enriquecedora.

“Busque orientação especializada. Consultar um profissional de assessoria em imigração, como a CV Assessoria Internacional, pode ser a diferença entre um processo tranquilo e uma experiência complicada. Especialistas podem fornecer orientações personalizadas e ajudar a evitar armadilhas comuns”, conclui a especialista.