Que tal passar as férias na montanha da Serra da Mantiqueira?

Estão chegando as férias escolares e as cidades que integram a parte mineira da Serra da Mantiqueira tornam-se destinos preferidos de quem gosta de descanso, atividades esportivas, comida e bebida de boa qualidade, atividades culturais. A região é uma das mais belas cadeias de montanhas no Brasil, na divisa dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Somente na parte mineira são 24 cidades, entre elas Passa Quatro e Itanhandu.

A cidade de Passa Quatro oferece opções de passeio como a Floresta Nacional de Passa Quatro; Brasil Nota 10 Mundo Das Miniaturas; Alambique Cachaça Excelência; Túnel da Mantiqueira e Pico Pedra Da Mina. Já em Itanhandu os principais pontos turísticos são as lojas da Pérola da Serra; passeios e escaladas no Tropical de Altitude e a Cachoeira Vô Delfim.

A região é famosa pelos queijos de alta qualidade que produz como o gouda, o emmental e o gruyère. Não se pode esquecer os cafés requintados que abastecem os mercados do Exterior e que também podem ser saboreados. O tradicional frango com quiabo, o pão de queijo e leite fresquinho aguçam o apetite dos turistas e moradores da região. A serra também é conhecida pela cerveja e vinho que podem ser encontrados lá. Uma das estrelas principais é o azeite de oliva. A Serra da Mantiqueira é um dos polos mais importantes de produção de azeite no País, junto com a região sul.

A área para a plantação das oliveiras foi escolhida em razão das condições climáticas, infraestrutura e qualidade do solo. são das espécies arbequina, arbosana e koroneiki, que são oriundas da Catalunha, Espanha e Grécia, respectivamente, e se adaptaram muito bem ao solo da região.

A arbequina é originária da região Arberca, na Catalunha. Com ela se produz um azeite fresco de características frutadas com notas de alcachofra e tomate. Equilibrado, ele possui sabor mais picante quando a azeitona é colhida verde e mais doce quando ela está mais madura. Sua adaptação origina um azeite extravirgem especial no Brasil.

A arbosana é uma azeitona espanhola que também se adaptou bem aos solos tropicais do País. Produz um azeite picante, levemente amargo com um caráter médio frutado. A koroneiki é uma das azeitonas gregas mais conhecidas. É uma espécie que se adaptou bem ao clima e solo brasileiros. O azeite produzido é bem frutado, com notas de maça verde, uma certa picância e um leve amargor.

Atividade esportiva

Itanhandu, na parte mineira da Serra da Mantiqueira, é muito procurada pelos amantes das atividades esportivas e o contato com a natureza.

A região é ideal para descanso, mas que desperta também a vontade de praticar esportes radicais. Milhares de turistas e esportistas visitam a região atrás do turismo de aventura. São passeios off-road; rapel, montanhismo; mountain bike; corrida em trilha, canoagem e escaladas.

A cidade abriga um projeto imobiliário que agrega uma casa de campo com um clube hípico. O Clube Hípico Pegasus possui 62.290 m² e oferece títulos privativos para construção de casas. O empreendimento é ideal para quem pretende usufruir do conforto de uma propriedade sofisticada e ama equitação e/ou tem o hábito de realizar montarias.

Com a equitação a postura fica mais ereta e previne problemas nas costas. Dominar um cavalo que é forte e grande dá autoconfiança e ajuda na superação dos desafios da vida. Fora isso, a atividade auxilia no desenvolvimento do equilíbrio e se for feita regularmente combate a ansiedade e a depressão. A montaria exige um gasto de calorias, semelhante ao consumido quando se anda de bicicleta. Uma pessoa de 70 quilos perde em média de 200 a 250 calorias por hora. Na mitologia grega, Pegasus é um cavalo alado símbolo da imortalidade.

Atrativos para toda a família

A cidade Passa Quatro mantém preservada uma Maria-Fumaça e permite que os turistas e moradores façam uma viagem no tempo. O trem sai da estação central e segue até a Estação Coronel Fulgêncio, inaugurada por dom Pedro II, em 1884, e depois ao Túnel da Mantiqueira. Um passeio que possibilita apreciar a natureza, as montanhas e céu limpinho e as águas cristalinas que cortam a cidade.