Novo parque aquático no interior de São Paulo terá o maior toboágua do mundo

O Estado de São Paulo irá ganhar um novo parque aquático! Com o nome oficial de “Acqua Thermas Park”, o complexo de lazer já está sendo construído e promete figurar entre os grandes do Brasil. O empreendimento terá diversas atrações, entre elas uma praia artificial e até um super toboágua que promete muita diversão.

O Acqua Thermas Park está sendo construído no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Estão sendo investidos cerca de R$ 170 milhões da iniciativa privada e a estimativa é de que a primeira fase das obras seja concluída em dezembro de 2025.

O local escolhido fica na região da chamada rota “Caminhos da Marquesa”, que já abriga pontos turísticos na região de Brigadeiro Tobias, na zona leste da cidade. O acesso pode ser feito facilmente pelas rodovias Castelo Branco (SP-280) e Raposo Tavares (SP-270).

Como deverá ser o novo parque aquático em São Paulo

O local terá uma praia artificial de 3 mil metros quadrados e mais de 10 toboáguas, entre eles o considerado “maior do mundo” na atualidade com uma queda de 60 metros de altura – o equivalente a um prédio de 21 andares. Para efeito de comparação, o Insano do Beach Park tem 41 metros.

O posto de maior toboágua do mundo pertence a outro brasileiro, o Kilimanjaro, do parque Aldeia das Águas, entrou para o Guinness Book com 49,9 metros de altura no estado do Rio de Janeiro.

Além disso, o complexo aquático terá área kids, espaço radical, simulação de surfe, bar molhado, rio lento, piscina de ondas, restaurantes, espelho d’água, tirolesa, área de arvorismo, ofurôs e estacionamento para 1.200 veículos.

O parque também contará com infraestrutura completa de resort, com 120 acomodações na primeira etapa, devendo ampliar futuramente. Com inauguração prevista para o segundo semestre de 2025, a estimativa é de que o parque aquático receba 150 mil visitantes por mês.

Parques aquáticos no Brasil

O Acqua Thermas Park chega para figurar ao lado de outros grandes parques aquáticos existentes no Brasil. Atualmente, os mais visitados são o Thermas Acqualinda (Andradina) e o Thermas dos Laranjais (Olímpia), ambos localizados no interior de São Paulo. Outros que aparecem entre os grandes são o Beach Park, de Fortaleza, o Hot Beach, de Olímpia, e o Hot Park, de Rio Quente.

Compare o tamanho dos parques (por área total):

Thermas dos Laranjais: 300 mil m²

Beach Park: 160 mil metros quadrados

Acqualinda: 142 mil m²

Acqua Thermas Park: 120 mil m²

Hot Beach: 90 mil m²

Hot Park: 55 mil m²