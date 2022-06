Monte Verde, um destino em alta

Monte Verde é um dos destinos brasileiros mais procurados para curtir as baixas temperaturas. E tem tudo o que é preciso para aplacar o friozinho no melhor estilo: pousadas aconchegantes, centrinho charmoso, restaurantes de comidas fartas e saborosas – como fondue, fábricas de chocolate, atrações em meio à natureza e paisagens incríveis, emolduradas pela imponente Serra da Mantiqueira.

O famoso distrito ao sul de Minas Gerais, distante a pouco menos de três horas da capital paulista, é daqueles vilarejos românticos e divertidos, perfeitos para serem curtidos em casal e também em família. Confira a seguir o que fazer em Monte Verde e todas as nossas dicas para programar sua viagem para o destino serrano!

Monte Verde está na Serra da Mantiqueira. Então você já deve imaginar que não faltam cenários incríveis por lá – e está correto! Uma das vistas mais bonitas da região (a mais, na minha opinião) é a do topo da Pedra Redonda, que pode ser alcançada por uma trilha de cerca de um quilômetro, feita em torno de 1h30min, considerando os trechos de ida e volta.

Apesar de ser um pouco íngrime – no topo da Pedra Redonda se está a uma altitude de 1.990 metros – a trilha pode ser considerada de dificuldade fácil a moderada. Após os primeiros 15 minutos de caminhada já dá para fazer uma pausa em um mirante, que tem uma bela vista para o verde da Serra. E com mais 15 minutos se chega à Pedra Redonda, com uma vista praticamente 360° da região. Como a pedra é ampla, é como se você estivesse em um terraço pertinho do céu. No fim da trilha também passa a divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, então dá para brincar de estar em dois lugares ao mesmo tempo!

Desde o início da pandemia, esta é a única trilha oficialmente aberta aos visitantes. Para fazê-la por conta própria é preciso comprar ingresso antecipadamente (R$ 35,90 por pessoa) ou então contratar uma agência, no caso de preferir fazer o caminho acompanhado.

Outras das trilhas de Monte Verde que, por enquanto, seguem oficialmente fechadas, são: Trilha do Chapéu do Bispo, Trilha do Platô, Trilha do Pico Selado e Trilha da Pedra Partida. Todas elas ficam Serra da Mantiqueira acima e têm belas vistas.

Trilha do pinheiro velho

Na trilha do Pinheiro Velho existe uma araucária com idade estimada em mais de 500 anos: a árvore surpreende pela altura e, principalmente, pelo diâmetro

Escola de Falcoaria

A Escola de Falcoaria e seu idealizador, Rilvanio, têm um trabalho muito legal de conscientização ambiental e respeito às aves. É daqueles lugares onde se aprende e de onde se sai um pouquinho melhor do que quando entrou. Antes de poder “voar” um gavião ou uma coruja, você terá uma aula (bem lúdica, nada chata) sobre a arte milenar da falcoaria e as aves de rapina, e saberá mais sobre o projeto de reabilitação de animais resgatados de maus-tratos e cativeiros que está por trás da Escola de Falcoaria.

É a oportunidade de saber mais sobre estes animais, a interação deles com o homem e também tirar todas as curiosidades que, tenho certeza, vão surgir ao longo da apaixonada explicação de Rilvanio. Só depois deste processo todo, então, é que o biólogo irá permitir que os visitantes tenham a experiência de ver uma ave voando em sua direção e pousando em sua luva – o que também é incrível.

Escola de Falcoaria

Duração: pelo menos 1h30min

Valor: R$ 95 por pessoa

Agendamento deve ser feito com antecedência pelo site.

Um passeio pelo Parque Oschin

Localizado não muito distante do centrinho de Monte Verde, o Parque Oschin é o lugar onde os visitantes podem caminhar em meio a uma vasta floresta de araucárias. A trilha principal, que faz um circuito no parque, é toda cercada de hortênsias (bastante floridas nos primeiros meses do ano). Ao longo do trajeto, é possível ver algumas lhamas, um laguinho, gruta, pedras e outros pontos de destaque, como um playground infantil. Há um redário para quem desejar ficar mais tempo em meio à natureza, e também um restaurante, caso o visitante deseje fazer alguma de suas refeições lá mesmo.

Duração: o ingresso vale para um dia inteiro, mas é possível ver tudo em cerca de 1h30min

Ingresso: R$ 40 por acima de 12 anos, R$ 25 de 3 a 11 anos

Orquidário, fábrica de sabonetes e destilaria

Outra região que concentra algumas atividades em Monte Verde é a Avenida Sol Nascente. Por lá, além de pousadas e da fábrica da Chocolateria Monte Verde, também estão o Orquidário MV, a fábrica de sabonetes Folhas e Flores e a Destilaria Monte Verde.

No Orquidário Monte Verde o visitante encontra orquídeas de diferentes espécies dentro de uma estufa, além de bromélias e plantas carnívoras. Não há custo para a visita e é possível comprar flores para levar para casa também!

Na fábrica de sabonetes Folhas e Flores dá para acompanhar um pouquinho do processo de produção dos sabonetes artesanais. E também escolher entre os produtos que servem muito bem como lembrancinhas de viagem, como os sabonetinhos em forma e com cheirinhos de frutas.

Já na Destilaria Monte Verde, é possível visitar a fábrica, com seu destilador e também suas diversas barricas de madeira. Por lá não há visita guiada, mas você pode provar todos os produtos – é você quem se serve, na quantidade que quer.

Fábricas de chocolate

Monte Verde conta com duas chocolaterias bem tradicionais: a Gressoney, com a fábrica e loja na Avenida Monte Verde, e a Chocolateria Monte Verde que, além da loja na avenida principal, tem a fábrica na Av. Sol Nascente. Na Gressoney, em meio a uma infinidade de diferentes tipos de chocolate, a grande pedida é provar a Prímula, um doce criado pela marca que é parecido com o alfajor e o pão de mel.

Na fábrica da Chocolateria Monte Verde o visitante pode ver a produção ao vivo e também comprar vários produtos a granel, além de provar umas amostrinhas. Agora, a perdição mesmo está na loja do centro, onde são servidos doces como fondue, petit gateau, brownie e outras delícias bem chocolatudas.

Compras na cidade

Boa parte do comércio de Monte Verde está localizado na avenida principal. Basta uma caminhada para encontrar lojinhas de queijos, doces tradicionais mineiros e cachaças. Algumas das mais famosas delas são o Chalé do Ito e A Pioneira.

Nas galerias Suíça, Inverness e Celeiro estão lojas de artesanato e também de roupas, com peças em malha e lã, além de casacos, toucas e todo o artefato necessário para encarar as baixas temperaturas. Todas elas também se situam ao longo da Avenida Monte Verde.

Uma das descobertas legais em Monte Verde foi a fábrica de tapetes, mantas e almofadas Sadale. A marca tem três lojas no centro e conta com produtos muito bonitos e com bom preço. Boa pedida para decorar a casa com alguma lembrança mineira.

Vale lembrar que em Monte Verde há apenas uma agência bancária, do Bradesco. Em todos os estabelecimentos, no entanto, aceitam cartões de crédito e débito, além de o PIX ser amplamente utilizado como pagamento nas atrações.

Quando ir a Monte Verde

Embora no inverno os termômetros marquem mínimas muito menores, às vezes até negativas, ao menos um casaquinho será bem-vindo em qualquer mês. À noite é sempre bem fresquinho, fazendo mínimas de 17°C, mesmo nas madrugadas de verão.

O que você deve levar em consideração em relação `à melhor época para ir a Monte Verde, portanto, são outros dois fatores: a chuva, que é mais frequente entre setembro e março; e também os eventos especiais do distrito mineiro, como o Amor nas Montanhas (junho), o Festival Inverno nas Montanhas (julho) e o Festival Gastronômico (outubro).