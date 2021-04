Legado das Águas reabre para as atividades de ecoturismo

Com protocolos rígidos de segurança para prevenção do novo coronavírus, reserva é destino para atividades ao ar livre e contato com a natureza

Ar livre, baixa aglomeração e viagem rápida. Essas são as principais características do turismo regional, que se apresenta como uma ótima opção para o período de flexibilização do isolamento social.

No Vale do Ribeira, interior de São Paulo, o Legado das Águas, maior reserva privada de Mata Atlântica do País, retomou ontem as atividades de ecoturismo, mediante compra antecipada e operando com 25% da capacidade total.

Legado das Águas é uma boa opção para curtir com a famílias sem deixar de lado os protocolos de segurança contra a Covid-19 – Foto: Divulgação

Para a reabertura, a reserva está seguindo medidas preventivas com base em padrões que são referência nacional e internacional de segurança sanitária.

As opções de atrativos disponíveis para o retorno, entre trilhas, canoagem, banho de rio e cachoeiras, possibilitam aos turistas contato imersivo com a floresta, aventura ou mesmo um passeio relaxante em contato com a natureza.

Opções para aproveitar os diferentes atrativos turísticos da reserva

Canoagem: ideal para quem já fez e para quem fará pela primeira vez. Enquanto o turista rema, poderá contemplar a floresta que margeia o Rio Juquiá, além de ter uma grande possibilidade de avistar aves como martim-pescador, águia pescadora, garças e biguás;

Trilha da Copaíba-Prainha: são 8 km de trilha terrestre e 3 km aquática, que pode ser percorrida de caiaque ou barco, serpenteando diversas paisagens diferentes, que finaliza com banho no Rio Juquiá.

Banho no rio Juquiá: permite a contemplação de espécies de fauna e flora, como o martim-pescador, águia pescadora, garças e biguás. Uma oportunidade indescritível! Para garantir uma experiência incrível, a atividade se inicia com um passeio de barco de percurso tranquilo, que vai da cachoeira à prainha, além de atividades mais leves e descontraídas, como banho de cachoeira, flutuação e natação na represa.

Astro Experience: a posição geográfica do Legado das Águas favorece a observação de planetas, berços estelares, estrelas mortas, aglomerados e outras galáxias com equipamentos de ponta. Realizar essa observação noturna é uma experiência diferente de beleza singular;

Trilha Copaíba – Mirante do Sinal: passa por diversos córregos e contempla um mirante natural de tirar o fôlego a 700m de altitude com vista de 360° da Mata Atlântica, e com direito a sinal de celular, onde o turista pode fazer fotos, vídeos e postar nas redes sociais;

Trilha Cachoeira Dezembro: além de um visual deslumbrante, dentro da floresta, a trilha finaliza em uma cachoeira com piscinas naturais, ideais para banhos;

Legado Experience: já é considerada a atração queridinha dos turistas. A atividade engloba trilhas curtas de nível de execução fácil com lindas paisagens, visita ao viveiro de plantas nativas (um trabalho pioneiro no Brasil feito pelo Legado das Águas), orquidário, jardim sensorial e banho de cachoeira. A atividade, que tem duração de 7 horas, pode ser feitas por pessoas de todas as faixas etárias.

Cachoeira do Tamanduazinho: Atração livre para pessoas de todas as faixas etárias, a experiência tem 2 horas e 20 minutos de duração. A cachoeira fica na divisa do Legado das Águas com o Parque Estadual Jurupará, dois locais de grande importância ambiental.

O turista que optar por passar mais de um dia no Legado pode se hospedar na Reserva, em quartos individuais, duplos ou triplos.

As atividades podem ser realizadas por todas as idades, ideal para famílias e grupo de amigos que buscam por uma experiência que proporcione bem-estar através do contato com a natureza.

Protocolo Covid-19

Para evitar aglomerações e zelar pela saúde e segurança de visitantes e funcionários, o Legado das Águas criou um protocolo de segurança em combate ao Covid-19 sob curadoria da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

No quesito estrutura física, a base do Legado das Águas, assim como os receptivos das atividades, recebeu sinalização de distância mínima e placas de orientação de higiene, além da adequação do restaurante para evitar aglomerações.

Também foram implementadas: redução da capacidade máxima de visitantes, aferição da temperatura constante entre funcionários e visitantes, obrigatoriedade do uso de máscaras, higienização constante das áreas de uso comum, higienização específica para a pousada, disponibilização de álcool em gel para visitantes, priorização do check-in virtual, entre outras medidas.

Sobre o Legado das Águas – Reserva Votorantim

O Legado das Águas, maior reserva privada de Mata Atlântica do País, com extensão aproximada à cidade de Curitiba (PR), é um dos ativos ambientais da Votorantim.

Localizada na região do Vale do Ribeira, no sul do Estado de São Paulo, a área foi adquirida a partir da década de 1940 e conservada desde então pela Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), que manteve sua floresta e rica biodiversidade local com o objetivo de contribuir para a manutenção da bacia hídrica do Rio Juquiá, onde a companhia possui sete usinas hidrelétricas.

Em 2012, o Legado das Águas foi transformado em um polo de pesquisas científicas, estudos acadêmicos e desenvolvimento de projetos de valorização da biodiversidade, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

Hoje, é administrado pela empresa Reservas Votorantim, criada para estabelecer um novo modelo de área protegida privada, cujas atividades geram benefícios sociais, ambientais e econômicos de maneira sustentável.