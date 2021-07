Confira dicas de passeios e lugares imperdíveis para visitar perto de São Paulo

O Estado de São Paulo conta com diversas opções de turismo que atraem visitantes durante todo o ano, seja pela história, costumes, aventura, comidas ou simplesmente pela natureza exuberante. Nesse post listamos lugares que estão relativamente perto da capital paulista e podem ser visitados de carro, perfeito para quem busca ter um fim de semana diferente. Confira as dicas de passeios e destinos e planeje a sua próxima viagem!

Cachoeiras em Torrinha

A cidade de Torrinha, a cerca de 100 quilômetros de Americana, é a opção perfeita para quem procura fugir do agito das grandes cidades e mesclar aventura e contato com a natureza. A cidade de pouco mais de 10 mil habitantes está a mais de 800 metros de altitude e é muito famosa entre os amantes de cachoeiras, muito procuradas para refrescar os dias quentes. Com paisagem serrana e repleta de água por todos os lados, além das cachoeiras há rios, ribeirões, trilhas e morros que fazem parte do roteiro da visita junto com outras atividades como tirolesa, rapel, caminhada, mountain bike, rafting, e muito mais.

Viela das Lavadeiras em Embu das Artes

Mais perto da capital paulista a apenas 30 quilômetros ou 45 minutos de carro está a Viela das Lavadeiras, um dos cantinhos mais aconchegantes de Embu das Artes. O local é muito agradável as vezes com músicos tocando saxofone, o que embeleza ainda mais o ambiente repleto lojinhas de artesanato e lugares para comer. Depois de curtir todo o charme da viela com seus grafites e paredes coloridas, aproveite para conhecer também o centro histórico! O destino é uma boa pedida tanto para um domingo de sol como para um fim de semana inteiro em um lugar diferente.

Nevoeiro em Paranapiacaba

Se você gosta de cenários pitorescos e lendas urbanas, precisa conhecer a Vila de Paranapiacaba, que pertence a cidade de Santo André. O clima por si só parece cenográfico, porém o que mais atrai os cerca de 250 mil turistas anualmente é o fenômeno natural do nevoeiro que praticamente todos os dias cobre misteriosamente o local. O ar de suspense dá ainda mais força para gravações de filmes de terror que as vezes são realizadas ali. Ver a chegada do denso nevoeiro é uma experiência única já que o céu muda drasticamente e a cidade fica toda coberta em questão de poucos minutos.

Templo Zu Lai em Cotia

O Templo Zu Lai é um templo budista considerado o maior da América do Sul e fica em Cotia, a 140 quilômetros de Americana. O local não atrai somente praticantes, mas também amigos, famílias, casais e pessoas de qualquer religião que buscam um refúgio de paz e tranquilidade pertinho da capital. Com entrada gratuita, a estrutura realmente impressiona. Prepare-se para encontrar belos jardins orientais, que tornam o local excelente para caminhadas, meditações e até mesmo ler um livro junto à natureza. É importante lembrar que estamos falando de um espaço religioso, portanto evite roupas curtas e aposte em calçados confortáveis para caminhar por todo o espaço com maior comodidade.

Kinkaku-Ji e o Parque Vale dos Templos em Itapecerica

Itapecerica – Foto: Divulgação – Adriana Lage

Quem está buscando um destino mais “espiritual”, pode ser interessante visitar o Kinkaku-Ji, que fica dentro do Parque Turístico Nacional Vale dos Templos, em Itapecerica da Serra, a uns 35 quilômetros de São Paulo. Trata-se de uma réplica de um templo japonês que fica em Kyoto, com características realmente parecidas, como o lago com carpas coloridas. Aliás, logo na entrada você pode comprar um saquinho com ração para alimentar os peixes. A versão original do Japão é revestida em ouro, enquanto a versão paulista ganhou apenas cores douradas mesmo, mas mesmo assim é tudo muito bonito e com bastante área verde para passar um dia diferente.

Pico do Olho d’água em Mairiporã

Mairiporã – Foto: Wikipedia

Se você é amante de vistas panorâmicas, vai se encantar com o Pico Olho d’Água no Morro do Juquery, em Mairiporã, a aproximadamente 120 quilômetros de Americana. O local é super agradável e proporciona uma paisagem inesquecível dos arredores da Serra da Cantareira, além de um nascer do sol incrível em que as nuvens contribuem com o cenário perfeito. São 1.150 metros acima do nível do mar e o acesso é bem fácil pelo centro da cidade. Muito frequentado por ciclistas, atletas, montanhistas e aventureiros, é uma ótima opção para contemplar a natureza, além de fazer piqueniques e até mesmo acampar para os mais empolgados. A área não tem tanta infraestrutura, portanto leve seu lanchinho, sua água e não esqueça de recolher o próprio lixo.

Gruta do Anjo em Socorro

A Gruta do Anjo em Socorro fica a 140 quilômetros de São Paulo e é um passeio diferente para se fazer e fugir do agito das grandes metrópoles. Trata-se de uma formação rochosa com diversos túneis em que há um lago com águas cristalinas que atraem muitos visitantes. Ao todo são 3 mil metros quadrados, que podem ser conhecidos tanto andando como flutuando sobre as águas com os pedalinhos que há no local. A gruta na verdade fica dentro da propriedade onde se encontra a Pousada do Anjo e a entrada custa R$ 30 que devem ser pagos somente em dinheiro. No valor está incluso o passeio ecológico com pedalinho, um charme à parte do passeio. Lembrando que não é permitido nadar no espaço, mas visitar o local é uma opção divertida para quem mudar de ambiente.

Mega tirolesa de Pedra Bela

A pequena e aconchegante cidade de Pedra Bela, a cerca de 134 quilômetros de Americana, abriga a maior tirolesa do Brasil e se você gosta de adrenalina precisa conhecer! Com 1.900 metros de extensão e velocidade de 107 km/h que se percorre em 1 minuto e 30 segundos, a atração pode chegar a uma altura de até 250 metros do chão misturando um paisagismo perfeito e emoção. O local foi reaberto com protocolos de segurança devido à pandemia e cobra R$ 50 por pessoa, que podem ser pagos em dinheiro ou cartão de débito. A mega tirolesa recebe visitantes somente aos finais de semana e feriados, sendo que aos sábados é mais tranquilo e aos domingos espere encontrar o espaço um pouco mais cheio.