Cidades brasileiras ótimas para se conhecer durante o feriado da Páscoa

Ouro Preto é também tradicional em suas festividades da Semana Santa - Foto: Arquivo/Jornal Voz Ativa



Entre os países mais religiosos do mundo, o Brasil se prepara para comemorar a Semana Santa. Em busca de histórias, fé, autoconhecimento, reflexão, o feriado prolongado é uma das datas favoritas do brasileiro para viajar pelo país. Já está na hora de fechar a viagem desse período, então, escolha o destino e já garanta a sua passagem aérea ou aluguel de carro e faça a reserva do hotel perfeito!

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O vasto e diverso turismo religioso do País vai além das igrejas de fé católica e cristã. As religiões de matriz africana também guardam seu lugar aos olhos dos turistas que buscam pela fé em suas viagens. Salvador (BA), por exemplo, é uma das maiores capitais do turismo afroreligioso com histórias que até hoje entrelaçam a cultura da cidade com suas origens afro-brasileira. Veja algumas cidades que têm a tradição de receber turistas durante as festividades católicas desta época:

Bom Jesus da Lapa

A cidade do interior da Bahia guarda muitas histórias de fé e peregrinação. Isso porque tem um dos maiores e mais procurados santuários do país, uma gruta, que leva o mesmo nome da cidade e é conhecida por ser um local de realização de muitas promessas e milagres. Localizado a cerca de 800 km de Salvador (BA), o destino recebe milhões de turistas por ano, de acordo com a Secretaria de Turismo local. As celebrações começam no domingo antes da Páscoa (hoje, 24 março), com a Benção de Ramos e, durante a semana, moradores e visitantes participam da Via Sacra e de procissões.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ouro Preto

Parte da rota das cidades históricas de Minas Gerais, Ouro Preto é também tradicional em suas festividades da Semana Santa. Com um clima único e toda a hospitalidade mineira, a cidade oferece concertos de música sacra, procissões e uma programação religiosa bem intensa. Além das missas celebradas nas famosas igrejas da cidade, os principais destaques do lugar são o tapete colorido com serragem, quilométrico, que cobre as ruas e ladeiras de Ouro Preto, e a encenação da Paixão de Cristo. A cidade fica localizada a apenas 96 km da capital do estado, Belo Horizonte.

Juazeiro do Norte

A cidade no interior do Ceará já virou um destino certo daqueles que buscam um roteiro de turismo religioso para peregrinar no feriado santo. Isto porque muitos devotos costumam acender velas e rezar por padre Cícero, também conhecido como Padim Ciço. A Basílica de Nossa Senhora do Socorro fica repleta de romeiros, peregrinos e turistas de todo o Brasil e de outros países que fazem de Juazeiro um dos maiores polos de turismo religioso do país. A estátua em homenagem ao padre, que fica no alto de uma colina, é um dos pontos turísticos mais visitados. Ela oferece uma vista linda para a cidade e para a Chapada do Araripe. Outro bom passeio é o Memorial ao Padre, que abriga alguns dos seus objetos pessoais. A cidade fica a 491 km da capital do estado, Fortaleza.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Aparecida

Aparecida, no Estado de São Paulo, tem a segunda maior igreja do mundo e, portanto, é destino imperdível para um roteiro de viagem durante a Semana Santa. A pouco menos de 200 km da capital paulista, o Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida também tem celebrações especiais na Páscoa. Com o início do domingo de Ramos, integra a programação da semana santa a Lavagem dos Pés, tradicionalmente realizada na quinta-feira. Durante a missa, o arcebispo de Aparecida lava os pés de 12 devotos, que simbolizam os 12 apóstolos de Cristo, repetindo o gesto que ele fez na Última Ceia.

Belém

A capital do Estado do Pará também é um ícone do turismo religioso do país. A Semana Santa é um ótimo momento para os cristãos peregrinarem pelas centenárias igrejas da cidade. A Catedral Metropolitana de Belém, também conhecida como Catedral da Sé, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Igreja das Mercês, Basílica Santuário e a Igreja do Carmo são algumas das mais procuradas para a romaria da data. Cada uma tem sua própria programação para a semana festiva e para a Páscoa que podem ser aproveitadas pelos turistas.