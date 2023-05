Parceria entre Google e CIEE abre 60 mil novas bolsas para cursos de tecnologia

O Google e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) lançaram no dia 20 de abril 60 mil novas bolsas para os Certificados Profissionais do Google, cursos em tecnologia oferecidas pela empresa na plataforma on-line Coursera para estudantes, aprendizes, estagiários e demais profissionais que estejam buscando recolocação no mercado ou o primeiro emprego.

Curso é oferecido pelo Google, em parceria com o CIEE – Foto: Imagem de Hebi B. por Pixabay

O segundo ano consecutivo da parceria já acumula 90 mil bolsas de estudo e o objetivo é contribuir para o enfrentamento do desemprego, principalmente capacitando jovens dos setores sociais mais atingidos, para promover o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dessas pessoas.

Os cursos são: Suporte de TI, Análise de Dados, Gestão de Projetos e UX Design. São cerca de 800 horas de aulas, considerando as quatro titulações juntas, com certificação.

As bolsas têm como foco a população socialmente mais vulnerável e também em pessoas de grupos politicamente minorizados, como população preta e parda, mulheres, comunidades indígenas e LGBTIQAP.

As bolsas serão ofertadas tanto para alunos no ensino médio quanto na faculdade, bem como para as pessoas que já concluíram algum destes ciclos. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE.

Parceria já entregou 30 mil bolsas no Brasil

A doação das bolsas dá continuidade ao anúncio feito pela empresa em junho de 2022, quando esta se comprometeu com a concessão de 500 mil bolsas de estudo para formação em áreas de atuação altamente demandadas pelo mercado de trabalho, até 2026.

Desde junho de 2022, o CIEE e o Google entregaram 30 mil bolsas para cursos de tecnologia, transformando a vida de milhares de jovens em todo o Brasil, sendo 55% deles pretos e pardos, 26,8% integrantes do grupo LGBTQIAPN+ e 78% que recebiam até três salários mínimos.