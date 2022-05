Fiesp, Senai e Sebrae vão digitalizar 40 mil empresas em São Paulo

Os últimos dois anos empurraram as micro, pequenas e médias empresas brasileiras em direção à digitalização, mas o processo ainda é longo. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 66% dos micro e pequenos negócios do País estão no estágio inicial de maturidade digital. Para ajudá-los nesse processo, uma parceria entre Fiesp, Senai-SP e Sebrae-SP criou um programa de digitalização gratuito para empresas paulistas com faturamento anual de até R$8 milhões.

O projeto, batizado de Jornada de Transformação Digital, foi estruturado em oito etapas de consultoria e treinamento para empresas de todos os segmentos. São eles: diagnóstico, estratégia, otimização de processos, mapeamento, automação, digitalização, integração e indústria inteligente. A previsão é alcançar 40 mil micro, pequenas e médias indústrias do estado de São Paulo, cerca de 92% das 53 mil existentes.

A metodologia utilizada pelo programa já foi utilizada em outras empresas pelo Senai-SP, entre elas: Lody (sobremesas congeladas), Apolonio (casa de pães) e Medicatriz (dermocosméticos). No caso da Lody, por exemplo, a empresa instalou processos e programas que melhoraram o controle operacional e automatizaram a linha de produção, o que levou ao aumento da produtividade em 40%.

Os negócios do interior do Estado também poderão participar do programa, a partir de uma parceria com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). O Senai-SP fará uma turnê pelas regionais do Ciesp para apresentar o programa, que chegará às cidades menores por uma unidade móvel.

As inscrições podem ser feitas pelo site do programa, no link: https://jornadadigital.sp.senai.br/#cases